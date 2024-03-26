مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. غادة عبد الرازق في ورطة جديدة مع عائلة الغول

صدمة جديدة تتعرض لها الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة) في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، فخلال أحداث الحلقة 15 روت لها شقيقتها الفنانة ميار الغيطي (عائشة) تفاصيل العلاقة غير المشروعة مع الفنان أحمد ماجد (سامح الغول)، وكيف استطاع أن يغويها باسم الحب، ما أثار تشوق الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه خطة غادة عبد الرازق الانتقامية في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.

ورطة غادة عبد الرازق مع عائلة الغول

زادت الرغبة الانتقامية لدى الفنانة غادة عبد الرازق من عائلة إسماعيل الغول، فلم يعد الأمر مقتصرًا على قتل سامح الغول لشقيقها والتسبب في حادث سير لوالدها، بل زاد على ذلك إقامة سامح علاقة غير مشروعة مع شقيقتها، ما يتسبب في فضيحة لعائلتها إن علم أحد بذلك.

طلبت الفنانة غادة عبد الرازق من أحد العاملين معها في صيد العقارب، يُدعى ريمون أن يُساعدها في الوصول لأي خيط تستغله في الانتقام من عائلة الغول حتى علم أن الفنان مجدي بدري (ممدوح) الذي يُجسد دور محامي عائلة الغول ونسيبهم لديه علاقة مع فتاة بمنطقة شعبية دون علم زوجته، لتقرر الدكتورة عايدة تهديد المحامي بفضح زيجته إذا لم يعطيها جميع الأوراق التي تهدد مصلحة الغول.

ويضم صيد العقارب العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب

ويُمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق مشاهدة الحلقة 16على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.