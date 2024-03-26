مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. هل تنتقم غادة عبد الرازق لشقيقتها؟

أحداث مشوقة ينتظرها جمهور مسلسل صيد العقارب خلال الحلقة 16، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي تجسد شخصية الدكتورة عايدة، خاصة بعد أن كشفت لها شقيقتها الصغرى (عيشة)، التي تؤدي دورها ميار الغيطي، تفاصيل علاقتها المحرمة مع سامح الغول.

بعد كشف العلاقة المحرمة بين سامح الغول، الذي يقوم بدوره أحمد ماجد، وعيشة ضرغام، أصبح الجمهور في حالة ترقب لانتقام الفنانة غادة عبدالرازق (عايدة) خلال أحداث الحلقات القادمة، وخاصة الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب.

هل ستنتقم عايدة من سامح الغول لشقيقتها

خلال الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب، ينتظر الجمهور ماذا ستفعل الدكتورة عايدة، بعد أن أخبرتها شقيقتها بأنها تريد حقها من سامح الغول: «دلوقتي بقا لينا حقين عند عيلة الغول يا عايدة.. أنا عايزة حق يا عايدة»، وفق حديث (عيشة).

محاولات «عايدة» كثيرة، وما زالت تواصلها في الوصول إلى قاتل شقيقها «علي» الذي أدى دوره محمود عبد الغني، وهو سامح الغول، ومعها تزداد أيضًا حدة الصراع بينها وبين عائلة الغول، والتي ازدادت بما فعله «سامح» بشقيقتها أيضًا.

مسلسل صيد العقارب

جدير بالذكر، أن الفنانة غادة عبد الرازق تجسد في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

يشارك في مسلسل صيد العقارب العديد من النجوم، منهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.