توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة

ثمّن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدعم المُقدّم من مؤسسة حياة كريمة، بالتزامن مع شهر رمضان، والذي بلغ 43 ألف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة.

ووجّه المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة لدعم المحافظة، مؤكدا أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار وتنظيم المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله قافلة مواد غذائية بإجمالي 1000 كرتونة مقدمة من حياه كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

وأكد المحافظ، أنّ ذلك يأتي ضمن جهود الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجا للشراكة، وإدراكا لأهمية روح التكاتف الاجتماعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان.

وعاين المحافظ محتويات الكراتين الغذائية التي تضم السلع الأساسية، وهي «الأرز - السكر - المكرونة - الزيت - الصلصة - الشاي - الفول - البقوليات»، مؤكدا الدور المهم للعمل الأهلي والمجتمعي في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إطلاق كثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مؤسسة حياة كريمة في تقديم وجبات الإفطار الجاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في قطاعات المحافظة، حيث جرى توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار تم إعدادها داخل مطبخ الخير المتنقل على المستحقين بقطاعات المحافظة كافة، مع استمرارها حتى نهاية شهر رمضان.

وحرص المحافظ على تحفيز المتطوعين الشباب من مؤسسة حياة كريمة، مشيدا بدورهم الخيري الكبير في مساندة والتسهيل على أهالينا، وعلى ضرورة الاستمرار في توسيع دوائر الخير لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال إطلاق القافلة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأحمد شعيب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجيزة ومتطوعي المبادرة.