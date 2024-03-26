بدأ العد التنازلي على حلول موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024 والذي يوافق السادس عشر من شهر رمضان 2024، حيث تفصلنا ساعات قليلة فقط عن انتهاء اليوم السادس من أيام المغفرة، ويتبقى 4 أيام فقط على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي يكثف فيها ملايين المسلمين استعداداتهم لإدراك ليلة القدر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وموعد الإفطار، فضلًا عن مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصيام، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الموافق 16 رمضان 1445، إذ يأتي متأخرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، بينما يزداد عدد ساعات الصيام 3 دقائق، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 24-3-2024

ويرفع موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 24-3-2024 اليوم الموافق السادس عشر من شهر رمضان 1445 في تمام الساعة 6:12 مساءً، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وبحسب الأوقاف فإنّ موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 16 رمضان، فإنّها تؤدى عقب رفع أذان المغرب في الفيوم اليوم بنحو 10 دقائق، إذ يبدأ إقامة الصلاة في تمام الساعة 6:22 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 24-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 24-3-2024 فإنّه يأتي بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساءً، فيما تبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و6 دقائق.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم، كالتالي: موعد أذان العصر 3:32 مساءً، وموعد أذان العشاء 7:29 مساءً، فيما تؤدى صلاة التراويح عقب الانتهاء من أداء صلاة العشاء في كل مسجد على حدة.