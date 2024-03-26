في 10 بنوك.. اعرف تفاصيل أعلى فائدة على الودائع

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من البرامج لربط الودائع، وتتنافس فيما بينها لجذب أكبر عدد من العملاء، فالعميل يمكنه اختيار الوقت المناسب له للإيداع وسحب الأموال، كما يمكن للعملاء الاستفادة من العائدات المالية المتراكمة من الودائع، وفي الوقت نفسه، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير السيولة المالية اللازمة للبنوك لتمويل المشروعات الاقتصادية.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أعلى عائد على الودائع في البنوك، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية لها:

الودائع بدورية صرف نصف سنوي في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الودائع بدورية صرف نصف سنوي، بفائدة تصل إلى 14.86%، بمدة تتراوح ما بين سنة إلى 7 سنوات، ويصل الحد الأدنى لربط الوديعة إلى 1000 جنيه.

الوديعة من سنتين إلى 3 سنوات في بنك مصر

يتيح بنك مصر وديعة من سنتين إلى 3 سنوات، بفائدة تتراوح ما بين 8.125 إلى 8.5%، وبحد أدنى لربط الوديعة نحو 500 جنيه، ويصرف العائد في آخر المدة.

الوديعة لأجل سنتين في البنك التجاري الدولي

تصل نسبة الفائدة على الوديعة لأجل سنتين في البنك التجاري الدولي إلى 19%، وبحد أدنى لربط الوديعة نحو 5000 جنيه، وبدورية صرف شهري.

الوديعة السنوية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

يصل العائد على تلك الوديعة إلى 6%، وبدورية صرف آخر المدة، ويصل الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5000 جنيه.

الوديعة لمدة سنة في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يتراوح العائد على تلك الوديعة ما بين 6 إلى 6.05%، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، وبدورية صرف آخر المدة.

الوديعة بلس في بنك الإسكندرية

تصل نسبة الفائدة على هذه الوديعة إلى 7%، وتصل مدتها إلى نحوز سنة، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 50 ألف جنيه، وبدورية صرف آخر المدة.

وديعة سمارت في بنك التعمير و الإسكان

تصل الفائدة على هذه الوديعة إلى نحو 11%، وتصل مدتها إلى نحو سنة، وبدورية صرف يومي، وحد أدنى لربط الوديعة نحو 50 ألف جنيه.

الوديعة لمدة 3 سنوات في البنك الزراعي المصري

تصل الفائدة على هذه الوديعة إلى 8.75%، وبحد أدنى لربط الوديعة إلى 1000 جنيه، وبدورية صرف آخر المدة.

الوديعة الشهرية في بنك القاهرة

يصل العائد على الوديعة الشهرية في بنك القاهرة إلى 13.5%، ويصرف العائد آخر المدة، وبحد أدنى لربط الوديعة نحو مليون جنيه مصري.

الوديعة السنوية في البنك العربي الإفريقي الدولي

يصل العائد على هذه الوديعة إلى نحو 5.5%، وبحد أدنى لربط الوديعة إلى 5000 جنيه، ويصرف العائد آخر المدة.