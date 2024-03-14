رحاب الجمل: الظهور في عملين بدراما رمضان أمر مرهق ومميز في الوقت نفسه

علَّقت الفنانة رحاب الجمل، على مشاركتها في دراما رمضان 2024، بمسلسل بيت الرفاعي وهو عمل درامي اجتماعي، ومسلسل صدفة وهو عمل كوميدي، متطرقة إلى قدرتها على الفصل بين الشخصيتين الكوميدية والدرامية.

واعترفت «الجمل»، في حوارها مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، بصعوبة هذا الفصل والظهور في عملين بدراما رمضان، كونه أمرا مرهقا ومميزا في الوقت ذاته.

وأضافت: «كنت أمام تحدٍ، لأن هذه الصعوبة تحولت مع الوقت إلى شيء رائع وممتع بالنسبة إليّ، فقد كنت أذاكر جيدا وأحاول الاستفادة من التفاصيل المختلفة».

وتابعت: «أنصح الممثلين الجدد بالمذاكرة، أنا دؤوبة في هذا الأمر وأسأل كثيرا، والمخرج الذي يساعد الممثل رزق كبير جدا، وفي هذا العام أتعاون مع سامح عبدالعزيز وأحمد نادر جلال، فهما اسمان كبيران وأشعر بأني في أيدٍ أمينة».

رحاب الجمل: أمير كرارة إنسان طيب يحترم زملاءه.. وأنا من أشد المعجبين بفنه

وتحدثت رحاب الجمل، عن تعاونها مع الفنان أمير كرارة في فيلم البعبع ومسلسل بيت الرفاعي، قائلة: «أنا وأمير كرارة أصحاب وإخوات منذ سنوات، كما أنني من أشد المعجبين بفنه».

وأضافت الجمل: «في فيلم البعبع، كنت ضيفة شرف، اتصلوا بي وطلبوا مني المشاركة في مشهد، وشعرت بالسعادة الكبيرة، ورغم أنني كنت مشغولة إلا أنني وافقت على العمل في هذا الفيلم بسبب أمير كرارة».

وتابعت: «بعد ذلك، شاركت معه في مسلسل بيت الرفاعي الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، وبالنسبة إلى تفضيلي العمل معه، فإن هذا الأمر يرجع إلى إنسانياته، هو إنسان طيب يحترم زملاءه والكواليس فيها احترام وتركيز وبطل وفنان يحب عمله ويركز، وهذا الأمر مصدر أمان لي».