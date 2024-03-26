«التموين»: ضخ 100 طن سكر يوميا لتغطية احتياجات المواطنين في القاهرة

أعلنت مديرية التموين بالقاهرة، برئاسة ناصر ثابت، ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميا بنطاق العاصمة، وذلك في اطار توفير السلع الاساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير الخدمات والسلع لمناطق بدائل العشوائيات، وبقية المناطق في القاهرة.

توفير السكر للمواطنين

وأكد مدير تموين القاهرة توفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع الأساسية التموينية، مؤكدا ضخ كمية 3 أطنان من السكر يوميا لكل منطقة من المناطق البديلة عن العشوائيات، والتي تشمل منطقة الخيالة، والأسمرات، ومنطقة روضة السيدة زينب، والسلام، وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجا.

ضخ 2 طن سكر يوميا لكل منطقة

وأشار إلى أن مديرية التموين تضخ يوميا طني سكر لكل منطقة من مناطق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة 15 مايو، ومدينة بدر، والشروق و6 أكتوبر، فضلا عن ضخ واحد طن من السكر يوميا على كل إدارة تموينية.

ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات

وأشار إلى ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات والمنافذ، والتنسيق مع رؤساء الاحياء لكل حي لمتابعة التوزيع العادل، وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية.

وتابع: «هناك مجموعة عمل تتولى متابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي، للتأكد من توافر الخبز البلدي، والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق، ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، ورصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني، مع استمرار المتابعات اليومية، لتوفير الأمن الغذائي لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية، والاستقرار بهذه المناطق».