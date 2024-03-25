تطور يقلب الموازين بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. هل كُتبت النهاية؟

مع اقتراب الموسم من نهايته، وموعد فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تعيش جماهير ليفربول حالة من الترقب، بعد أن أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق رحيله بنهاية الموسم الجاري، ليضع جمهور الريدز يده على قلبه، في انتظار حسم موقف هداف الفريق وجناحه الطائر محمد صلاح، بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

«تطور مفاجئ يقلب الموازين»، هكذا وصف موقع «teamtalk»، مستقبل محمد صلاح مع الريدز، مؤكدا: «بعد أن وقف ليفربول صامدًا في سبتمبر أمام المحاولات السعودية للظفر بخدمات محمد صلاح، لا تزال هناك حالة من الخوف من عودة الأندية السعودية لمساعيها هذا العام».

رحيل كلوب وصلاح عن الريدز

وأكد التقرير أن «مو» خسارة صلاح الذي يقترب من السنة الأخيرة من عقده داخل آنفيلد في نفس الصيف الذي سيترك فيه يورجن كلوب منصبه كمدرب، ستكون بمثابة ضربة كبيرة لليفربول.

ومع ذلك، مع عودة مايكل إدواردز إلى النادي مجددا، بعد أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم، فضلا عن ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد، أصبح لديهما هيكل لتحديد المواهب القادمة، ما يعني أنهم بالفعل بدأوا في التحرك للتعاقد مع البديل.

أرنولد يهدد مكانة محمد صلاح كأعلى لاعب أجرا داخل ليفربول

مفاجأة أخرى تحدث عنها موقع «empireofthekop»، الذي أكد أنه من المحتمل أن يتم تجاوز محمد صلاح باعتباره صاحب أعلى دخل في ليفربول كجزء من خطة الأولوية لمايكل إدواردز في آنفيلد.

وأوضح التقرير: «مسؤولو الريدز واثقون من ربط ترينت ألكسندر-أرنولد بعقد جديد، وسط اهتمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، فإنهم على استعداد لجعله اللاعب الأعلى أجرًا في النادي».

«اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يمثل أولوية بالنسبة لإدواردز والمدير الرياضي المعين حديثًا ريتشارد هيوز، ويُعتقد أن القائد الثاني في الفريق يرغب في تجديد التزامه تجاه فريق طفولته»، أضاف التقرير.

وإذا أراد نادي ليفربول أن يجعل ترينت هو صاحب الدخل الأعلى في النادي، فسوف يحتاجون إلى مضاعفة أجره الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا تقريبًا، ليتخطى محمد صلاح الأعلى أجرًا في الوقت لحالي بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.