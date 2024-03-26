أسامة الأزهري يعرض مشهدا لتجمع الطيور حول شاب.. «الحب يصنع الحياة»

في مشهد إنساني مذهل، عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «من الحب حياة»، الذي يقدمه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، مقطع فيديو مدهش من إحدى الدول، يظهر خلاله شابًا يسير بدراجته النارية، بينما تتبعه أسراب من الحيوانات والطيور.

انجذاب الكائنات الحية بالإنسان

وتساءل الأزهري خلال تقديم حلقة برنامجه «من الحب حياة» عبر فضائية «الناس»: «ما الطاقة التي بُعثت من داخل هذا الإنسان، فجعلت منه مغناطيس تنجذب إليه أسراب من الطيور والوحوش والحيوانات والدواجن لتجري ورائه في مشهد عجيب؟».

مشهد من ذهب

وقال مستشار الرئيس إن هذا المشهد يوزن بالذهب، وُمعبر وعجيب، وبالفعل من الحب حياة، مشيرا إلى أن الحب يصنع الحياة والآمال وطرق التفاهم والرحمة بين بعضنا البعض، فضلا عن كونه يحل المشكلات والتأقلم مع الآخريين، مؤكدا أن الحب هو المفتاح الحقيقي للحياة.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري أيضا مقطع فيديو لحيوانات تمشي وراء رجل حبًا له، قائلا: «هذا إنسان منسجم وممتلئ بالحب الذي صنع الحياة، كما أنه إنسان عابد وصلته بربنا قائمة، كما يوجد فيه معنى الولاية ويزيده الله حبا على حب وينادي الله في الملأ الأعلى، إني أحبه يا جبريل فأحبه، فيحبه حبريل، ثم يُوضع له القبول في الأرض».

وأكد أن الرسالة التي يريد تثبيتها في المجتمع، هو أن كلمة الحب وكلمة الحياة معنيان مرتبطان لا ينفصلان، والحب يُوجد معنى الحياة ويجعل للحياة قيمة، والحياة لا يمكن ان تستقيم ولا أن تهنأ بها الناس، إلا بسريان معنى الحب بين الخلق.