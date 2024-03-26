رامي عياش يغني بدون ميكروفون في أحدث حفلاته.. ماذا فعل الجمهور؟

عاش الجمهور أجواء رائعة في حفل المطرب رامي عياش في لبنان، وسط تنظيم لفقرات الحفل الذي اشتمل على مجموعة من الأغاني الساحرة التي أداها المطرب اللبناني بصوته، وكان من بين الحضور زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

غناء رامي عياش دون ميكرفون

وارتدت فرقة رامي عياش الزي الأبيض الذي تم اعتماده في حفلات الفنان الأخيرة، إذ يعتبر أول من أطلق هذه الموضة في الوطن العربي ليتبعها كثير من الفنانين فيما بعد، وقدم رامي نخبة من أشهر أغنياته قرابة الساعتين، وفاجأ الجميع بغنائه موال «وجهك يا حلو» دون استخدام الميكروفون، لينبهر الجمهور بأداء الفنان الحقيقي الذي مس قلوبهم.

تفاصيل حفل رامي عياش المقبل

وفي نفس السياق، يلتقي المطرب اللبناني رامي عياش بجمهوره العربي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُحيِّ حفلا غنائيا في كازينو باريس في 24 مايو المقبل.