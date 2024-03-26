إنجازات القطاع المصرفي في زيادة الشمول المالي خلال 10 سنوات.. أبرزها طرح تطبيق رقمي

شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك عبر توفير البنوك المصرية لخدمات مالية للمواطنين مناسبة لجميع الفئات المجتمعية بين الشهادات والقروض والودائع والحسابات والتمويلات العقارية، فيما حرص البنك المركزي المصري على تقديم عدد من المبادرات في مختلف مجالات السياحة والزراعة والصناعة والسيارات.

طرح تطبيق إنستاباي

ويعد تطبيق إنستاباي من أهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري الخاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك لأن ملايين المواطنين يستخدمونه في المعاملات المالية اللحظية، وأصبح شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لسهولة استخدامه في تحويل الأموال لحساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو دفع الفواتير المنزلية.

دعم الشمول المالي للوصل لجميع الفئات

ويدعم القطاع المصرفي أيضًا مبادرات الشمول المالي من بينها 6 فعاليات على مدار كل عام لاستهداف جميع شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، فضلا عن اتباع البنوك المصرية تعليمات البنك المركزي المصري حول تقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين مثل فتح الحسابات البنكية.

خبيرة مصرفية: الشمول المالي يساعد على نمو الاقتصاد

وذكرت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية في تصريحات لـ«الوطن» أن الشمول المالي يساعد على نمو الاقتصاد المصري وله دور كبير في الاستقرار المالي، مضيفة أنه يحقق العدالة الاجتماعية ويسعى للوصول لكافة شرائح المجتمع من يساعد على حياة أفضل عن طريق تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وارتفعت بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إذ أن وصلت نسبة المواطنين «16 سنة فأكثر» المشمولين ماليا 70.7% في ديسمبر 2023، كما شهدت الفترة من 2014 حتى 2023 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 174%.