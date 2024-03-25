الحق العروض المجانية.. 6 أيام متبقية على الخدمات المصرفية في البنوك

تقدم البنوك المصرية الفترة الحالية خدمات مجانية للمواطنين في إطار دعم البنك المركزي المصري للشمول المالي، وذلك منذ يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف الوصول إلى كل شرائح المجتمع.

وتنتهي الخدمات المصرفية يوم 31 مارس من الشهر الجاري، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أي بعد نحو 6 أيام.

ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.

7 خدمات مجانية تقدمها البنوك الفترة الحالية

- تتيح البنوك إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.

- يمكن فتح محفظة إلكترونية مجانًا.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- تقدم البنوك المصرية إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- إتاحة بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.

كيفية الحصول على الخدمات المجانية

وللحصول على هذه الخدمات المجانية التي توفرها البنوك الفترة الحالية منذ يوم 8 مارس وحتى 31 مارس، يجب زيارة الفروع لتحديد المرغوب فيه.