الحق العروض المجانية.. 6 أيام متبقية على الخدمات المصرفية في البنوك
كتب:
منة العشماوي
07:48 م | الإثنين 25 مارس 2024
البنوك المصرية تقدم خدمات مجانية
تقدم البنوك المصرية الفترة الحالية خدمات مجانية للمواطنين في إطار دعم البنك المركزي المصري للشمول المالي، وذلك منذ يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف الوصول إلى كل شرائح المجتمع.
وتنتهي الخدمات المصرفية يوم 31 مارس من الشهر الجاري، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أي بعد نحو 6 أيام.
ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.
7 خدمات مجانية تقدمها البنوك الفترة الحالية
- تتيح البنوك إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.
- يمكن فتح محفظة إلكترونية مجانًا.
- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.
- تقدم البنوك المصرية إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.
- إتاحة بطاقات الخصم المباشر مجانًا.
- يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.
- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.
كيفية الحصول على الخدمات المجانية
وللحصول على هذه الخدمات المجانية التي توفرها البنوك الفترة الحالية منذ يوم 8 مارس وحتى 31 مارس، يجب زيارة الفروع لتحديد المرغوب فيه.