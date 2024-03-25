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دراما المتحدة

الحق العروض المجانية.. 6 أيام متبقية على الخدمات المصرفية في البنوك

كتب:

منة العشماوي
07:48 م | الإثنين 25 مارس 2024
البنوك المصرية تقدم خدمات مجانية

البنوك المصرية تقدم خدمات مجانية

تقدم البنوك المصرية الفترة الحالية خدمات مجانية للمواطنين في إطار دعم البنك المركزي المصري للشمول المالي، وذلك منذ يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف الوصول إلى كل شرائح المجتمع.

وتنتهي الخدمات المصرفية يوم 31 مارس من الشهر الجاري، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أي بعد نحو 6 أيام.

ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.

7 خدمات مجانية تقدمها البنوك الفترة الحالية

- تتيح البنوك إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.

- يمكن فتح محفظة إلكترونية مجانًا.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- تقدم البنوك المصرية إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- إتاحة بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.

كيفية الحصول على الخدمات المجانية

وللحصول على هذه الخدمات المجانية التي توفرها البنوك الفترة الحالية منذ يوم 8 مارس وحتى 31 مارس، يجب زيارة الفروع لتحديد المرغوب فيه.

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بقلم منة العشماوي