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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلى شهادتين في مصر وتاريخ القطاع المصرفي بعد اجتماع «المركزي»

كتب:

منة العشماوي
10:30 م | الخميس 01 فبراير 2024
أعلى شهادتين بعد اجتماع المركزي المصري

أعلى شهادتين بعد اجتماع المركزي المصري

يوفر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، أعلى الشهادات في البنوك المصرية وفي تاريخ القطاع المصرفي، وأقل مدة أيضًا، وتحديدًا عام، بعائد يصل إلى 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا ويصرف شهريًا.

أعلى شهادتين في البنوك المصرية

ونرصد في السطور التالية تفاصيل أعلى شهادتين بعد اجتماع المركزي المصري في الأهلي المصري ومصر.

- الشهادة من حق الأفراد الطبيعيين فقط «مصريين وأجانب».

- مدة الشهادة عام.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل الشهادات من البنكين

- العائد ثابت طوال المدة ويصرف في نهاية المدة أو شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- يتيح البنكان أيضًا، إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.

- يمكن إصدار بطاقة الائتمان بضمان الشهادة.

- يوفر البنكان إمكانية شراء الشهادة عن طريق الإنترنت البنكي، أو التطبيقات الخاصة بالبنكين، أو ماكينات الصراف الآلي، أو زيارة الفروع.

 

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