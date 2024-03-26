انطلاق خدمة سيارات الحي المتنقل لاستخراج تراخيص المحال في المعادي بالقاهرة

أطلق حي المعادي بالقاهرة، سيارة خدمة الحي المتنقل لاستخراج تراخيص المحال، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

قانون المحال

وفي سياق متصل، قام اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بمتابعة خدمات السيارة المتنقلة لليوم لاستخراج تراخيص المحال، والتي تسهل لأصحاب المحال الدخول فى منظومة المحال العامة طبقًا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019 حيث تتواجد السيارة المتنقلة بحي المعادي بشارع حسنين دسوقي أمام مسجد الفردوس ويستمر العمل بها طوال اليوم إلى الساعة الثالثه عصرا من خلال فريق العمل الميداني.

تيسيرات قانون المحال

وأشار إلى أن خدمة الحي المتنقل تستهدف مساعدة أصحاب المحال، وتيسير الإجراءات لهم لترخيص الأنشطة التجارية، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة، والتعامل مع جهة واحدة بدلاً من التردد على عدة جهات، فضلًا عن تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.

رفع كفاءة

كما أشار إلى أن الحي يعمل على رفع كفاءة الطرق بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الطرق بنطاق الحي ومتابعة استكمال أعمال تركيب انترلوك بشارع الترعة واستكمال الأعمال تنفيذاً للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024