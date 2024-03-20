أمين الفتوى: الشهيد له منزلة رفيعة عند الله ثواب ما جاد به من نفسه ودمائه

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ منزلة الشهيد عند الله – عز وجل – عالية، موضحا مكانة الشهادة في الإسلام وما أعده الله للشهداء.

«شلبي»: أعمال تشرف صاحبها «من مات في سبيل الله»

وأضاف «شلبي»، في حوراه ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لفظ الشهيد يطلق على من مات في سبيل الله نظراً لما يشهده، وسُمي بهذا الاسم لأن الأعمال تشرف وتعظم ويكون لها القيمة والقامة والمنزلة العالية كلما كان دورها وأثرها كبير».

ليس أعظم من الجهاد في سبيل الله

وتابع أمين الفتوى: «ليس هناك أعلى وأعظم أثراً من الجهاد في سبيل الله – عز وجل، وحتى أنه ذروة سنام الإسلام، كما ورد في حديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، والجهاد ليس مجرد كلمة إنما حدث».

واستطرد: «الحدث ينبني وركنه الأعظم الأبطال الذين يجاهدون وهم من جادوا بحياتهم وأنفسهم وبذلوا هذه الأرواح والدماء من أجل أن يعيش الناس في سلام وأمن وأمان».