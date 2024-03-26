المنشدة نرمين محمد: السيدة عائشة تفوقت على الصحابة في الطب

قالت نرمين محمد، المنشدة الدينية، إن السيدة عائشة برعت في مهنة الطب، فكانت لها شغف بمهنة الطب، فهي لم تكتف بدورها بأنها زوجة الرسول، بل تعلمت الطب والعلوم الأخرى والشعر والحديث.

السيدة عائشة تتسم بالصفات الحميدة

وأضافت «محمد»، خلال حوراها على قناة «الناس»: «يقتضي الناس بالسيدة عائشة من خلال صفاتها الحميدة، فهي قدوة للنساء المسلمين بإصرارها وتعلمها الطب فكانت تتسم بكثرة السؤال والتفكر والبحث فأصبحت طبيبة».

السيدة عائشة خير قدوة لكل طبيب

وتابعت المنشدة بأن خير قدوة لكل طبيب هي السيدة عائشة، هي أفضل سيدات بيت النبي، تعلمت مهنة الطب من وفود العرب التي كانت تأتي للرسول، مع كثرة البحث أصبحت نابغة وعالمة فكانت تتفوق على الكثير من الصحابة.