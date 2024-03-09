تراجع أسعار الأسماك بالأسواق.. «البلطي» بـ73.48 جنيه

تراجعت أسعار الأسماك اليوم السبت 9-3-2024، وتختلف أسعارها من منطقة سكنية لأخرى، إذ بلغ متوسط سعر السمك البلطي الأسواني نحو73.48 جنيه، وجاء متوسط سعر الجمبري الجامبو نحو حوالي 455.19 جنيه للكيلو.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع الملحوظ في أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 9-3-2024 في الأسواق والمنافذ، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر السمك الماكريل المجمد اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو حوالي 243.79 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 9.29 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر سمك موسى اليوم

جاء متوسط سعر كيلو سمك موسى نحو 197.2 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 14.62 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر السمك القاروص اليوم

بلغ متوسط سعر سمك القاروص نحو 181.32 جنيه، بنسبة تراجع وصلت لـ1.41 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر السمك الموزة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الموزة نحو 83.64 جنيه، بنسبة تراجع تبلغ نحو 1.36 جنيه في الأسواق والمنافذ.

سعر السمك المرجان اليوم

وصل متوسط سعر السمك المرجان (الممتاز) نحو 124.29 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 9.4 جنيه في الاسواق والمنافذ.

سجل متوسط سعر السمك المرجان (الوسط) نحو 106.2 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.21 جنيه في الأسواق والمنافذ.

سعر السمك البربوني اليوم

جاء متوسط سعر السمك البربوني (الممتاز) نحو 156.67 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.5 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل متوسط سعر السمك البلطي الأسواني نحو 73.84 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 10.13 جنيه في الأسواق والمنافذ.

سعر السمك الثعابين اليوم

جاء متوسط سعر السمك الثعابين نحو 251.25 جنيه للكيلو، بنسبة انخفاض سجلت نحو 12.5 جنيه في الأسواق والمنافذ.

سعر السمك القشر البياض (الممتاز)

سجل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض (ممتاز) نحو حوالي 117 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.33 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر الجمبري الجامبو اليوم

سجل متوسط سعر الجمبري الجامبو نحو 455.19 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 9.81 جنيه في الأسواق والمنافذ.

جاء متوسط سعر الجمبري (الصغير) نحو 187.24 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 8.69 جنيه في الأسواق والمنافذ.