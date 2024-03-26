حقيقة ظهور توأم لحسام وإبراهيم حسن.. من صاحب الصورة المثيرة للجدل؟

لا شك أن حسام وإبراهيم حسن، من أشهر التوائم داخل الساحرة المستديرة، لكن من المفاجئ أن يتداول البعض في الساعات الماضية، صورة للاعب يظهر إلى جانب العميد حسام حسن مدرب منتخب مصر، في إشارة إلى أنها للتوأم الثالث للشقيقين، فما حقيقة الصورة المتداولة لشبيه التوأم حسام وإبراهيم حسن؟

«التوأم الثالث».. صالت وجالت صورة لحسام حسن مدرب منتخب مصر مع أحد لاعبي كرة القدم، لتتداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إقامة مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، إذ يؤكد البعض أنه التوأم الثالث لحسام وإبراهيم، قبل أن يتبين أنها صورة لأحد أساطير الزمالك، لكنه يحمل شبها كبيرا للشقيقين، جعل البعض يعتقد أنه الشقيق الثالث لهما.

من يظهر في الصورة مع حسام حسن؟

الصورة المتداولة تعود لأحمد رمزي الظهير الأيسر التاريخي للكرة المصرية، وأسطورة الزمالك، ويظهر بها أثناء وقوفه إلى جانب حسام حسن، في استعدادات منتخب مصر، لمونديال إيطاليا 1990، وذلك في مباراة خاضها الفراعنة أمام النمسا، وحسمها التعادل السلبي.

من هو أحمد رمزي أسطورة الزمالك؟

تداولت الصورة بشكل واسع في الساعات الأخيرة، بتعليقات مختلفة، منها من يعلم صاحب الصورة الحقيقي، والبعض الآخر يظن أنه التوأم الثالث لحسام وإبراهيم حسن، إذ قال أحدهم «فعلًا كان في شبه وهو كان معهم في كل حتة»، بينما أضاف آخر: «فعلًا رمزى كان شبه التوأم جدًا»، وقال أحد المشجعين: «كنت بتلخبط بينهم فعلاً».

أحمد رمزي أحد أساطير الزمالك، وكان يعرف باسم «الجناح الطائر»، نجح في اقتناص 8 ألقاب رفقة القلعة البيضاء، بعدما حصد لقب الدوري 3 مرات وكأس مصر مرة وحيدة، دوري أبطال إفريقيا مرتين، السوبر الإفريقي مرة والآفرو آسيوي مرة وحيدة، فيما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم إيطاليا 1990، وفاز في كأس أمم إفريقيا مرة وحيدة.

أحمد رمزي لعب دورا في انتقال التوأم للزمالك

المفارقة الغريبة أن أحمد رمزي كان له الدور الأكبر في انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن من النادي الأهلي إلى الزمالك عام 2022.. لمطالعة التفاصيل من هنا.