توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر وكرواتيا.. ماذا سيفعل حسام حسن؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء منتخبي مصر وكرواتيا في مباراة ودية بقيادة مدرب المنتخب حسام حسن، بعد الفوز في المباراة السابقة، وكعادة خبيرة الأبراج عبير فؤاد التي تتوقع حظوظ لاعبي المنتخب، حيث أصبحت تصريحاتها مثيرة للجدل لتحققها في بعض الأحيان خاصة بعدما حذرت إمام عاشور من الإصابة وقد كان، لذا نستعرض توقعات عبير فؤاد لحظوظ حسام حسن الليلة وفق تصريحاتها لـ«الوطن».

توقعات الأبراج لحظوظ حسام حسن

وتوقعت عبير فؤاد أن الحظ سيحالف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة منتخب كرواتيا، «هو برج الأسد مواليد 10 أغسطس، القمر النهاردة في منزل العلاقات وهذا يشير إلى حسن التنظيم والعلاقة الطيبة باللاعبين، وعطارد في منزل اليقظة والتخطيط وهذا معناه إن عنده سرعة بديهة وحسن تصرف، وان شاء الله النهاردة حظوظة كويسة».

تحقق توقعات عبير فؤاد

وأصبحت تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد مثيرة للجدل بسبب تحققها في بعض الأوقات، آخرها بعدما حذرت إمام عاشور قبل مباراة مصر ونيوزيلندا، وقد تعرض «عاشور» بالفعل للإصابة بخلع في الكتف التي تمنعه من المشاركة الليلة مع المنتخب، ولم يحدد الأطباء موعد رجوعه للملاعب، ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة الأهلي وسيبما التنزاني التي تقام الجمعة 29 مارس.

ومن الجدير بالذكر أن مباراة مصر وكرواتيا ستقام على استاد العاصمة الإدارية، في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، وهي مباراة نهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.