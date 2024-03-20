«جزيرة الشيطان» يلهم «هجرس» في الكبير أوي 8.. معلومات عن أشهر أفلام عادل إمام

ما يزال أبطال مسلسل الكبير أوي 8، يبحثون عن طريقة لاستكمال عملية سرقة البنك، وخلال أحداث الحلقة 10، جمع مشهد بين جوني ويؤدي دوره الفنان أحمد مكي، وهجرس «محمد سلام»، يتحدثون فيه عن مفتاح لإنهاء عملية السرقة.

فيلم جزيزة الشيطان في مسلسل الكبير أوي 8

ظهر «هجرس»، بزي يشبه ما ارتداه الفنان عادل إمام خلال دوره في فيلم «جزيرة الشيطان»، بحسب وصف «جوني»، ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن هذا الفيلم، الذي يأتي ضمن أشهر أعمال الزعيم.

فيلم «جزيرة الشيطان» عُرض عام 1990، من تأليف خالد البنا، ومن إخراج نادر جلال، وجسد بطولته بجانب الزعيم، بطولة يسرا وأحمد راتب وحاتم ذو الفقار، وسط أحداث مشوقة كثيرة.

أحداث فيلم جزيرة الشيطان

تدور أحداث فيلم جزيرة الشيطان، حول جزيرة قرب الغردقة، يوجد بها كنز مفقود لإحدى السفن الغارقة، فتعثر فتاة تسمى فاطمة، التي تقوم بدورها الفنانة يسرا، على خريطة لمكان السفينة من جارها، الذي يأتمنها على الخريطة قبل أن تقتله عصابة الزغبي.

وعصابة الزغبي تبحث عن الخريطة أيضًا، لذلك تتفق «فاطمة»، مع أحد الغواصين ويدعى جلال، ويؤدي دوره عادل إمام، على تعليمها الغطس، إلا أنها تضطر لكشف سر المهمة لـ«جلال» حتى يساعدهم على العثور على الذهب الموجود في السفينة المفقودة، فيبدأ الصراع بينهما مع عصابة الزغبي.