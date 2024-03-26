الأرصاد تحذر من طقس الغد.. رياح وأتربة على القاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الغد لوجود بعض الظواهر الجوية ونشاط الرياح الزائد، كما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، فيما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

نشاط في الرياح على مناطق بغرب البلاد

وأشارت الهيئة إلى حدوث نشاط في الرياح على مناطق بغرب البلاد التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، إضافة إلى انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتأتي كما يلي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.