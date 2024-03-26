آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بنهاية التعاملات في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024، استقرارًا ملحوظًا في نهاية التعاملات في البنوك، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 47.72 جنيه للشراء، ونحو 47.86 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.72 جنيه للشراء، ونحو 12.75 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك:

أسعار العملات اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 47.72 جنيه للشراء، ونحو 47.86 جنيه للبيع، بينما استقرسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.72 جنيه للشراء، ونحو 12.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 47.73 جنيه للشراء، ونحو 47.83 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.79 جنيه للشراء، ونحو 51.96 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 50.72 جنيه للشراء، ونحو 51.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 60.39 جنيه للشراء، ونحو 60.58 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك القاهرة إلى نحو 59.82 جنيه للشراء، ونحو 60.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

لامس سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.66 جنيه للشراء، ونحو 12.75 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.73 جنيه للشراء، ونحو 12.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإمارتي في البنك المركزي المصري بنهاية التعاملات اليوم نحو 12.99 جنيه للشراء، ونحو 13.03 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدهم الإماراتي في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 154.97 جنيه للشراء، ونحو 155.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 153.93 جنيه للشراء، ونحو 154.21 جنيه للبيع.