9 قرارات تنظيمية داخل أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية

أعلن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، عدداً من التغييرات في هيئة مكتب أمانة محافظة الإسكندرية، وتضمنت تصعيد قيادات جديدة والاستعانة بالشباب في مواقع قيادية داخل الحزب.

قرارات تنظيمية لأمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية

وشملت التغييرات تولي كل من، إسلام محمد عبد الوهاب، أمين أمانة التنظيم بالمحافظة، ونجوي محمد حسن محمد حسن، أمين أمانة المرأة بالمحافظة، وعزة طلعت يونس، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، ومحمود الصافي عبد الونيس، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد يحيي فتحي عبده، أمين أمانة العضوية بالمحافظة.

كما تضمنت التغييرات تولي كل من محمد عبد الرحمن أبو عوف، أمين أمانة شئون الثقافة والفنون بالمحافظة، وأحمد أسامة فوزي، أمين أمانة القيم والشكاوي والمتابعة بالمحافظة، وبولا محروس مفيد، أمين أمانة المواطنة بالمحافظة، وعلي زين العابدين خليفة، أمين أمانة المراسم والعلاقات العامة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، أن تلك القرارت تأتي في إطار جهود حزب مصر أكتوبر لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

التغيرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبي

وأشار المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلى حرصه على كوادره وأعضائه وقياداته، داخل أمانة محافظة الإسكندرية، ممن يعملون في الإطار الوطني، والحرص علي وحدة الصف.

وأضاف حلمي، أن التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبي، والأداء التنظيمي للحزب بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.