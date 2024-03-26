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دراما المتحدة

سفينة يونانية تتسبب في كارثتين حول العالم آخرها أمريكا.. ماذا حدث؟

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
06:33 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
ميناء بالتيمور في الولايات المتحدة

ميناء بالتيمور في الولايات المتحدة

اصطدمت سفينة «دالي» بدعامة جسر بالتيمور الذي يبلغ طوله نحو 2.57 كيلومتر، بولاية ماريلاند الأمريكية، اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وغرقها، لكن هذه الحادثة ليست الأولى لها، إذ تسببت السفينة نفسها في حادث تصادم في أثناء مغادرتها ميناء أنتويرب، إذ كانت متجهة إلى بريمرهافن في بلجيكا عام 2016، بعد تحرك قوسها، ما تسبب في احتكاكها بجانب الرصيف، ونتج عن ذلك إتلاف عدة أمتار من الهيكل بشكل كبير، فإنّ وقتها لم يقع أي إصابات بشرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان».

معلومات عن السفينة «دالي» 

وبحسب ما نشره أرشيف الحوادث البحرية «Shipwrecklog»، فإنّ السفينة «دالي» للشحن، يبلغ طولها نحو 948 قدمًا و290 مترًا، وسعة 10 آلاف حاوية، تم تصنيعها في كوريا الجنوبية عام 2015 بشركة «Hyundai Heavy Industries»، وهي مملوكة لشركة يونانية تدعى «Oceanbulk Maritime»، ثم استأجرتها شركة «Maersk».

كارثة في ولاية «ماريلاند» الأمريكية  

فيما أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية، الثلاثاء، حالة الطوارئ في المنطقة، بعد انهيار جسر «فرانسيس» في ميناء بالتيمور، الذي تسبب في كارثة كبيرة، أدت إلى فقدان أعداد كثيرة من الأشخاص في مياه النهر، الذين لم يتم انتشالهم حتى الآن، إضافة إلى سقوط عدة سيارات.

كما أكدت هيئة النقل بولاية «ماريلاند»، أنّها تعمل على تكثيف جهودها للسيطرة على الكارثة التي وقعت صباح اليوم، إضافة إلى أنّها أغلقت جميع الممرات في مختلف الاتجاهات بسبب الحادث، مع استمرار البحث عن الأشخاص المفقودة، إضافة إلى أنّه تم نقل شخصين إلى الطوارئ وهما في حالة صحية خطيرة.

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بقلم إسراء طارق أبو سعدة