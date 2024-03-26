سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محال الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في محال الصاغة، العديد من التحركات، حيث يُعد هو العيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل مصر، ويتابعه قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره بشكل لحظي.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار الذهب الذي أوضحته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3537 جنيهًا، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3095 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2652 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 24760 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه الذهب عدد 8 جرامات من عيار 21.