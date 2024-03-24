قبل نهاية التعاملات.. سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة والمحال استقرارا كبيرا اليوم الأحد 24-3-2024، خاصة عيار 21، قبل نهاية التعاملات المسائية، بعد انخفاض شهده قطاع الذهب بقيمة تخطت حاجزا الـ30 جنيها خلال الساعات الماضية، بحسب ما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3030 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية، 3463 جنيهًا للشراء.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2597 جنيهات دون مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بنحو 2025 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، استقرارًا في محلات الصاغة، عند مستوى 24 ألفا و240 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.