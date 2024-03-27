أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-3-2024 في بداية التعاملات بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-3-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات بالبنوك.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم في بداية التعاملات بالبنوك، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

استقر سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 51.79 جنيه للشراء، ونحو 51.96 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.34 جنيه للشراء، و 155.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 47.73 جنيه للشراء، و 47.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة عند 51.3 جنيه للشراء، و 51.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 51.69 جنيه للشراء، و 51.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 60.31 جنيه للشراء، و 60.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.72 جنيه للشراء، و 12.76 جنيه للبيع، بينما لامس سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 12.68 جنيه للشراء، و 12.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم عند 13.01 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.97 جنيه للشراء، ونحو 155.73 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 150.55 جنيه للشراء، و 155.67 جنيه للبيع.