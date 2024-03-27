على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج العديد من المسلسلات القصيرة، والتي يتم عرضها على مدار 15 حلقة فقط، وبعد أن لاقت تلك النوعية من المسلسلات، حرصت على مشاركتها في السباق الرمضاني 2024، ومن أبرزها مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ويهتم العديد من محبي المسلسلات التي تحكي قصص أسطورية بمعرفة مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 2

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل جودر أمس الثلاثاء الموافق 16 رمضان، وبالنسبة لـمواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 2 في تمام الساعة 6:05 مساء، ويتم عرض الإعادة الأولى عليها في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا، كما يتم عرض الحلقة في العرض الثاني لها على قناة ON اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الساعة 8 مساء، على أن يتم إعادة المسلسل الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا.

وعن قصة مسلسل جودر، فتدور الأحداث حول قصة أسطورية لجودر الذي تعتبره قوى الشر المفتاح الخاص بهم لوصولهم للعدو شمعون، والذي يمكنهم للوصول إلى كنز الحكيم شمردل، والمسلسل من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانو نور ووفاء عامر وتارا عماد.