يجسد شخصيته ياسر جلال في ألف ليلة وليلة.. من هو جودر بن عمر؟

جودر بن عمر المصري هو شخصية خيالية من قصص ألف ليلة وليلة، يجسدها الفنان ياسر جلال في مسلسل مكوّن من 15 حلقة ينافس في السباق الرمضاني 2024، وتدور أحداثه حول عائلة شهرزاد وشهريار بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار، في واحد من أضخم وأبرز أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هو جودر؟

وتُعتبر قصة الصياد جودر بن عمر المصري الذي يلعب دوره ياسر جلال من أشهر قصص ألف ليلة وليلة، وجرى تحويلها إلى العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إذ يُعدّ جودر ابنًا لتاجر ثري يدعى «عمر»، ولديه أخوين هما سالم وسليم، وتدور قصة جودر حول رحلته للبحث عن الكنوز، وخلال هذه الرحلة يواجه العديد من التحديات والمخاطر، لكنه يتمكن من التغلب عليها بفضل ذكائه وشجاعته.

وبحسب كتاب «حكاية جودر بن التاجر عمر وأخويه» من حكايات ألف ليلة وليلة، فقد كان هناك تاجر ثري يُدعى عمر، وله ثلاثة أبناء: سالم، وجودر، وسليم، أحبّ عمر ابنه جودر أكثر من أخويه، مما أثار غيرة سالم وسليم وكراهيتهما لجودر، وعندما كبر الأولاد، شعر عمر بالقلق على جودر من أخويه بعد وفاته، فجمع عمر أقاربه وأصدقائه، ووزّع ثروته على أبنائه الثلاثة، مُعطياً جودرًا نصيبًا أكبر.

صراعات جودر مع شقيقيه

وجمع عمر جماعةً من قُسّام القاضي وعلماء الدين، ودعا أبناءه الثلاثة: سالم، وجودر، وسليم، وطلب عمر من الحاضرين تقسيم أمواله وأقمشته بين أبنائه الأربعة، بما في ذلك نصيبه الخاص، وقُسم المال والقماش إلى أربعة أقسام متساوية، ونال كل ابن نصيبه، وأوضح عمر أنّ هذا التقسيم يضمن عدم حدوث نزاع بين أبنائه بعد وفاته، لأنّه وزّع الميراث في حياته، أما نصيبه الخاص، فقد خصصه لزوجته أمّ أولاده لتستعين به في معيشتها.

ورغم تقسيم الميرات، لم يرضَ سالم وسليم بقسمة الميراث، وطالبا جودر بمزيد من المال، مدّعين أنّ والدهم قد أخفى جزءًا من ثروته، وترافع جودر مع إخوته أمام الحكماء، وشهد المسلمون الذين حضروا تقسيم الميراث بما شاهدوه، وحكم الحاكم بحفظ القسمة ومنع إخوة جودر من المطالبة بزيادةٍ، فلم يرضَ سالم وسليم بالحكم، واستمرّوا في مكرهم ضد جودر، مما أدى إلى خسارة جودر وإخوته أموالًا طائلةً في دعاوى جديدة، وظلّ إخوة جودر يلاحقونه من ظالم إلى ظالم، متكبدين الخسائر دون أن يحققوا مرادهم.

موعد عرض مسلسل جودر

ينطلق عرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، حصريا عبر شاشتها، بالإضافة إلى عرضها عبر منصة WATCH IT، بدءًا من يوم 16 رمضان الجاري.

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار فانتازيا يملؤها التشويق والإثارة، داخل عالم الأساطير الشهير ألف ليلة وليلة، وهي مقتبسة عنها، من خلال معالجة درامية معاصرة.