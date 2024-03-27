بدأت أولى حلقات مسلسل بقينا اتنين بعد أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعته بشكل حصري على قناة cbc مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويعد هذا المسلسل من المسلسلات الاجتماعية الأسرية التي تهتم بتسليط الضوء على المشكلات الزوجية، ويحرص محبي هذا النوع من المسلسلات على معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2 لمتابعة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2

وعن مواعيد مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2، فيتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc، على أن يكون موعد الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية تكن في تمام الساعة 11 صباحا، كما يتم عرض الحلقة على منصة watch it بعد الساعة 6 مساء.

وعن مسلسل بقينا اتنين فهو من بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف وصلاح عبد الله ومروة عبد المنعم وميمي جمال وإدوارد، ومن إخراج طارق رفعت وتأيف أماني التونسي.