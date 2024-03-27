بدأ، أمس الاثنين، عرض أولى حلقات مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويعد مسلسل مليحة من أكثر المسلسلات التي يهتم الجمهور بمتابعتها، لتميز قصته، حيث يتناول القضية الفلسطينية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الثانية، في إطار الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الثانية

ويُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مليحة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- كما تعرض حلقات مسلسل مليحة من خلال منصة WATCH IT، ويمكن مشاهدتها دون فواصل إعلانية.

أحداث مسلسل مليحة وأبطال العمل

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية، ويكون محور الأحداث، الفتاة مليحة التي تم تهجيرها هي وأسرتها في طفولتها من ديارها في فلسطين، بسبب قصف عنيف، وانتقلت لتعيش في ليبيا، ثم تقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى بعد سنوات من خلال المعابر المصرية، وتواجه معاناة جديدة.

جدير بالذكر، أن مسلسل مليحة هو الأول في الوطن العربي الذي يناقش القضية الفلسطينية عن قرب، ويرصد معاناة الشعب الفلسطيني بدءا من عام 1948 حتى الأحداث الأخيرة التى تشهدها غزة، ومسلسل مليحة من إخراج شريف عرفة وتأليف رشا الجزار، وبطولة الفنان دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.