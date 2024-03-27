يشهد الصراع الدرامي بين محارب ومحامي رجل الأعمال محمود العزازي، مسارا جديدا بعد أن اختلفت قواعد اللعبة وأصبح لمحارب وأشقاؤه ورث 50 فدانا من عائلتهم في الصعيد، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 17، والتي تشهد تغيرًا كبيرًا في مسار القضية.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 17

مواعيد عرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما تكون في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل محارب الساعة تكون 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب، حول طالب متفوق يحلم أن يصبح مهندسًا، ويحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائق، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته، ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ويشارك في بطولة مسلسل محارب حسن الرداد، وعدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، ومحمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.