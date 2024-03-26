ملخص الحلقة 16 مسلسل محارب.. أبناء عم محارب يتفقون على قتله بسبب 50 فدانا

شهد ملخص الحلقة 16 مسلسل محارب، أحداثا مهمة؛ إذ نشبت خلافات بين كبيرة المحاربة الحاجة أمنة «سماء إبراهيم» وأحفادها بسبب إصرارها على تقسيم الإرث وإعطاء محارب وأشقائه حقهم والذي يبلغ 50 فدانا، فلم يوافق جمال وراجح على إعطاء محارب حقه لكونهما تعبا في زراعة الأرض وزيادة حجمها، وحينما عرضا الأمر على أبناء عمومتهما لم يوافقوا على رأي الكبيرة، واتفقوا فيما بينهم أنه في حال إصرار الكبيرة على تنفيذ كلامها، يكون على راجح الزواج من شقيقة محارب ويتكفلوا بقتل محارب قبل أخذ حقه.

محارب يطلق إنجي

وخلال ملخص الحلقة 16 مسلسل محارب، اطمأنت إنجي «ناهد السباعي» على والدها، وطلب منها أن يخرج من المستشفى على المحامي ليقوم بتطلقها من محارب «حسن الرداد»، وافقت إنجي على ما قاله والدها وأبلغت جمال «عابد عنان» ابن عم محارب أن يخبر محارب بأنها تريد الطلاق، وفور تأكد محارب من رغبتها طلقها كما طلبت منه.

مسلسل محارب الحلقة 16..إبراهيم يعترف على أحمد زاهر

وخلال ملخص الحلقة 16 من مسلسل محارب، عثرت الشرطة على أموال بحوزة إبراهيم شيق محارب «محمود عمرو ياسين»، وأقر بأنه حصل على هذه الأموال من حسام الجيوشي «أحمد زاهر» ليثبت التهم الموجهة لمحارب والذي قرر أن يأخذ حق والدته التي تم دهسها رامي العزازي.

وتقدم حسام الجيوشي ببلاغ للنيابة يفيد باقتحام محارب فيلته وتهديده بقتل طفله وزوجته، وتوجهت الشرطة لفيلا حسام وسألته عن الأموال التي دفعها لإبراهيم، وأكد ذلك لكنه ربما ينفي ما حدث عند إثبات أقواله في النيابة.