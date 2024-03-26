مسلسل محارب الحلقة 16.. ظهور حقيقة اعترافات إبراهيم على حسن الرداد بالقتل

شهد مسلسل محارب الحلقة 16 أحداثا مهمة، إذ طلبت إنجي «ناهد السباعي» الطلاق من محارب «حسن الرداد» بشكل رسمي، وأبلغت جمال ابن عمه «عابد عنان» أن يخبر محارب أنها تريد الطلاق، وفور تأكد محارب من رغبتها طلقها.

مسلسل محارب الحلقة 16

وخلال مسلسل محارب الحلقة 16، توجهت الشرطة إلى الحارة التي يعيش فيها محارب وأسرته بالقاهرة، ووجد إبراهيم شقيق محارب «محمود عمرو ياسين» مربوطا في وسط الحارة وحول الفلوس التي حصل عليها من المحامي حسام الحيوشي، ليتعرف كذبا على شقيقه بأنه قتل رجل الأعمال محمود العزازي للأخد بثأر والدتهم، وتم القبض عليه هو ومجموعة من أبناء الحارة ممن قاموا بضربه بسبب ما فعله في حق شقيقه.

كشف حقيقة الأموال التي عثر عليها إبراهيم

وخلال التحقيق مع إبراهيم بسبب آثار الضرب على وجهه والأموال التي عثروا عليها معه، أقر واعترف أنها لم تكن من تجارة المخدرات بل حصل عليها من المحامي حسام الجيوشي، نظير ما قاله في حق شقيقه، وكان أيضا حسام الجيوشي تقدم ببلاغ للنيابة يفيد باقتحام محارب فيلته وتهديده بقتل طفله وزوجته، وتوجهت الشرطة لفيلا حسام وسألته عن الأموال التي دفعها لإبراهيم، وأكد ذلك لكنه ربما ينفي ما حدث عند إثبات أقواله في النيابة.

وعلى صعيد آخر من مسلسل محارب الحلقة 16، تحاول جيهان «نرمين الفقي» أرملة العزازي، الوصول إلى هاتف زوجها الذي لم تعثر عليه مع استلام الجثة، وتحاول بكل الطرق الوصول إلى الملفات الموجودة عليه باستخدام حيل تكنولوجية، وفي المقابل عثر شخص مجهول على الهواتف المحمولة وأخذها منه محل هواتف محمولة عنوة لعلمهم بأنها مسروقة وملك رجل أعمال شهير سمعوا بخبر مقتله في وقت سابق، ويحاول صاحب المحل وشريكه فتح الهواتف والحصول على خيرات محمود العزازي.