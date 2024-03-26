«المتحدة» تواصل الإبداع الدرامي بـ5 مسلسلات جديدة لكبار النجوم

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رحلتها فى سبر أغوار الدراما التليفزيونية بتقديم مسلسلات جديدة ومتنوعة للجمهور المصرى والعربى خلال النصف الثانى من شهر رمضان الحالى، حيث طرحت 5 أعمال من نوعيات وقوالب فنية مختلفة لإرضاء كل الأذواق والفئات العمرية كعادتها فى الشهر الكريم.

المسلسلات الخمسة من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهى: «جودر» للمخرج إسلام خيرى، وبطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل «فراولة» للمخرج محمد على، وبطولة النجمة نيللى كريم، ومسلسل «مليحة» للمخرج عمرو عرفة، وبطولة النجم دياب والنجمة ميرفت أمين، ومسلسل «بدون سابق إنذار» للمخرج هانى خليفة، وبطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد.

ودخل مسلسل «بقينا اتنين» للمخرج طارق رفعت، وبطولة الثنائى شريف منير ورانيا يوسف، فى قائمة المسلسلات المعروضة فى سباق دراما رمضان الحالى.