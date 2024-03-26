رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ريتا حرب: في الأضواء لا تظهر غير الصورة الجميلة ولكنها ليست حقيقية 

كتب:

منار مجدي
07:21 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الفنانة اللبنانية ريتا حرب

الفنانة اللبنانية ريتا حرب

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك الكثيرين في الوسط الفني غير حقيقيين، حيث تظهر فقط الصور الجيدة خلال الأضواء ولكن ليس لدى الجميع هذه الصورة الجميلة.

وأوضحت «حرب»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك الكثيرين في الوسط الفني مزيفين، حيث يوجد ضيوف يظهرون بصورة مختلفة عن الطبيعة، يريدون الظهور بصورة رسموها لأنفسهم، ولا يظهرون بطريقتهم وأسلوبهم الحقيقي.

العمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس

وتابعت: «الضيوف في الكواليس بتقول كلام.. وعلى الهوا بتقول كلام تاني خالص.. بستغرب»، موضحة أن العمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس.

 

اقرأ المزيد:

ريتا حرب: لا أندم على تصريحاتي ضد طليقي.. بيغيروا من قوتي

ريتا حرب: «اتسرعت بزواجي المبكر.. خلصت كل حاجة بدري»

ريتا حرب: لا أفكر في الارتباط مرة أخرى.. وأريد سندا عاطفيا لا سيطرة

ريتا حرب: «أحب التمثيل أمام يسرا وعادل إمام وأحمد السقا»

ريتا حرب تكشف سبب طلاقها: كنت حمارة.. ومكانش بيمارس دوره كأب
بقلم منار مجدي