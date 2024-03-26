ريتا حرب: في الأضواء لا تظهر غير الصورة الجميلة ولكنها ليست حقيقية 

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك الكثيرين في الوسط الفني غير حقيقيين، حيث تظهر فقط الصور الجيدة خلال الأضواء ولكن ليس لدى الجميع هذه الصورة الجميلة.

وأوضحت «حرب»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك الكثيرين في الوسط الفني مزيفين، حيث يوجد ضيوف يظهرون بصورة مختلفة عن الطبيعة، يريدون الظهور بصورة رسموها لأنفسهم، ولا يظهرون بطريقتهم وأسلوبهم الحقيقي.

العمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس

وتابعت: «الضيوف في الكواليس بتقول كلام.. وعلى الهوا بتقول كلام تاني خالص.. بستغرب»، موضحة أن العمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس.