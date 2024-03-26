رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: قضاء الله كله خير

كتب:

أحمد العانوسي
08:12 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
كلم ربنا

كلم ربنا

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، إنه بالرغم من أن الأطباء قد أكدوا عدم إنجاب زوجته مرة أخرى، ولكن بعد مناجاة الله والطمأنينة، في نفس الأسبوع، قامت زوجته بعمل الاختبار، وظهر أنها حامل منذ شهر في ابنته سدرة، التي يبلغ عمرها حاليًا سنة و4 شهور.

الله هو الرزاق

وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أن الله قد رزقه بابنته سدرة بعد 8 سنوات من الدعاء والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى، وفور أن سمع أن زوجته حامل، سجد لله سجدة شكر، وتذكر مناجاته لربه.

قضاء الله كله خير

وتابع: « لدي عقيدة كاملة، بأن قضاء الله كله خير، من الممكن أن تأتي ابنتي قبل ذلك ولم أتمكن من تربيتها، أو لم يكن دخلي وافيًا لقضاء احتياجات المنزل، ولما أتت ابنتي في هذا الوقت، تأكدت أن الله وهبني إياها في وقت أحتاج إليها فيه».

اقرأ المزيد:

إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: علاقتي بالله كبيرة.. وينصفني دائما

عدلي القيعي لـ«كلم ربنا»: المحنة امتحان من الله.. والصبر دليل الإيمان

عدلي القيعي لـ«كلم ربنا»: «ربنا هو المخطط الأعظم في حياتي»

الفنان إيهاب فهمي لـ«كلم ربنا»: تأكدت أن رحيل أمي سيقترب بسبب خاتمها

إيهاب فهمي لـ«كلم ربنا»: تلقيت خبر مرض والدتي وأصريت على إتمام التصوير
بقلم أحمد العانوسي