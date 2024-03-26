إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: قضاء الله كله خير

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، إنه بالرغم من أن الأطباء قد أكدوا عدم إنجاب زوجته مرة أخرى، ولكن بعد مناجاة الله والطمأنينة، في نفس الأسبوع، قامت زوجته بعمل الاختبار، وظهر أنها حامل منذ شهر في ابنته سدرة، التي يبلغ عمرها حاليًا سنة و4 شهور.

الله هو الرزاق

وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أن الله قد رزقه بابنته سدرة بعد 8 سنوات من الدعاء والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى، وفور أن سمع أن زوجته حامل، سجد لله سجدة شكر، وتذكر مناجاته لربه.

قضاء الله كله خير

وتابع: « لدي عقيدة كاملة، بأن قضاء الله كله خير، من الممكن أن تأتي ابنتي قبل ذلك ولم أتمكن من تربيتها، أو لم يكن دخلي وافيًا لقضاء احتياجات المنزل، ولما أتت ابنتي في هذا الوقت، تأكدت أن الله وهبني إياها في وقت أحتاج إليها فيه».