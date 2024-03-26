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دراما المتحدة

مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: حسن حمدي أنجح رئيس في تاريخ نادي الأهلي

كتب:

منار مجدي
08:12 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
حسن حمدي

حسن حمدي

سألت الإعلامية منى عبد الوهاب المعلق الرياضي مدحت شلبي، من أقوى رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي؟

من أقوى رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي؟

وأجاب مدحت شلبي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، «الناس كلها هتقولك صالح سليم لأنه كان شخصية وكاريزما، أنا قابلته وقعدت معه في مكتبة في 26 يوليو شخصية فاخرة، ولكن في رأي أنا أنجح رئيس للأهلي هو حسن حمدي».

وأضاف شلبي: «المهندس محمود طاهر من أنضف وأنقى الشخصيات التي مرت على تاريخ النادي الأهلي، وأنا لست ضد المجلس الحالي لمجرد أنهم لم يحضر لبرنامجي».

 

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