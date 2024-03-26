حياة كريمة تساعد شابا يعمل دليفري لسداد ديونه (فيديو)

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، شاب يعمل كديليفري على دراجته لكي يسد ديونه ومصروفاته الشخصية.

حكى الشاب قصته بعد أن سأله عن سبب تعبه في هذا العمل، بالرغم أنه ليس مجزيًا، فقال إن العمل لسداد جزء صغير من ديون المنزل، خاصة بعد وفاة والده، بعد أن اشتروا قطعة أرض صغيرة تسببت في دين كبير على منزله، لافتًا إلى أنه يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا، ويحصل على معدل 200 جنيه يوميًا، ويعود إلى منزله بدون طاقة: «الفلوس اللي بطلعها، بتروح على الفلوس اللي علينا، ومعنديش حاجة أحلم بيها، مينفعش أحلم دلوقتي أصلًا».

أعطاه مصطفى، مبلغ 500 جنيه مقابل التوصيل، ولكن رفضها الشاب في البداية: «أنا متعبتش في المشوار لازم أتعب، علشان أخد فلوس زي دي، كله بالحلال»، وذهب الإعلامي ليحضر له الشنطة التي سيقوم بتوصيلها تاركًا معه المبلغ المذكور.

وجاءت سيدة ومعها بنتان، تجلس في الشارع تبيع فوانيس صغيرة، فجاء إليها شاب ليعطيها طلب من مطعم، ولكن ثمن الطلب كان مرتفعا عليها، فقام الشاب بإعطاء النقود حق الطعام، وقال لها: «مش هترجعي الأكل، ودول إخواتي الصغيرين، والفلوس دي جت من عند ربنا جت من عنده وراحت له».

وبعد ذلك عاد له الإعلامي أيمن مصطفى، بميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ 100 ألف جنيه، ليسدد جزء كبير من الدين المتراكم على أسرته، ويقوم بشراء دراجة نارية حتى يطور من عمله ويسهل عمله.