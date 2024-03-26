«الري»: انتهاء تأهيل 3220 كيلومترا من الترع في مراكز حياة كريمة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

واستعرض «سويلم» خلال الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة «حياه كريمة - المرحلة الأولى»، بأطوال إجمالية 4000 كيلومتر، وبلغت أطوال الترع التي انتهى تأهيلها نحو 3220 كيلومترا، وجار استكمال تنفيذ 780 كيلومترا.

إنهاء أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة

وجه «سويلم» بسرعة إنهاء كل أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكل مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

أضاف أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في يناير 2019، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية، التي أسهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية

تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة حياه كريمة من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، إذ قامت الوزارة بتدبير 147 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة والقليوبية)، لإقامة 188 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .