مدحت شلبي: مرتضى منصور عمل نادي حلو اجتماعيا.. ومشكلته حاطط الخطيب في دماغه

قال الكابتن والمعلق الرياضي مدحت شلبي، إنَّ المستشار مرتضى منصور رجل له إنجازاته التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما له إخفاقات لا تخفى على أحد، مؤكدًا: «أهم مآخذي على إدارته لنادي الزمالك أنه دائمًا ما وضع النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب نصب عينيه، لدرجة كانت هناك العديد من المكالمات الخاصة التي جمعت بيني وبينه ومحورها مكانة رئيس النادي».

«شلبي»: إنجازات مرتضى منصور للزمالك «عمل نادي اجتماعي حلو»

وأضاف «شلبي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المستشار مرتضى منصور له إنجازات رياضية وأعضاء نادي الزمالك يعترفون ويقرون بما أنجزه للنادي «عمل نادي حلو اجتماعياً».

علاقة متقلبه جمعته بمرتضى منصور.. «صداقة ومشادات»

وتابع المعلق الرياضي مدحت شلبي: «علاقتي مع المستشار مرتضى منصور متقلبة، ويمكن وصفها بـ شهر عسل.. وبعدها شهر في المحاكم، والسبب عدم تقبله للنقد خاصة فيما يتعلق بـ الزمالك، بمعنى: يقول أنقدني أنا وملكش دعوة بنادي الزمالك».