مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16.. ميرنا جميل تكشف قاتل والد أمير كرارة 

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 بمشهد وصول فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، إلى منزله، وعندما تراه سامية حلويات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا جميل، تختبئ ولكنها تتجسس عليهم.

كشف سر خطير في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي سمعت سامية فاروق وهو يربط الخادمة الخاصة بالمنزل بالحبال، وتعترف له بأنها هي من قتلت عمه الحاج محمود الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وأن عمه الحاج عبد الحميد، الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، وأنه هو من طلب منها ذلك.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16

وتوالت الأحداث بمهاتفه سامية للدكتور ياسين، لتخبره بما حدث، وعلى الفور حذرها من أن يراها أحد، وذهب إليها أمام المنزل ليأخذها، وبالفعل نجحت في الخروج له من المنزل.

لكن المفاجأة على الجانب الآخر تمثلت في أن فاروق ترك الخادمة، وانصرف رغم اعترافها له بأنها هي من قتلت عمه الحاج محمود الرفاعي.