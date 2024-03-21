خالد زكي: صفعة عفاف شعيب في «الشهد والدموع» كانت من أصعب المشاهد

«الشهد والدموع» و«هوانم جاردن سيتى» من أشهر الأعمال التى شارك بها الفنان خالد زكى فى الموسم الرمضانى خلال الأعوام السابقة، وتمكن من خلال أدواره وأدائه المتميز أن يلفت أنظار الجمهور إليه، حيث قدّم مسلسل «الشهد والدموع»، الذى أذيع أول أجزائه فى رمضان عام 1983، وضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم عفاف شعيب ويوسف شعبان ونوال أبوالفتوح، وجسّد شخصية «أحمد» ابن «شوقى رضوان»، الذى جسّد شخصيته الفنان «محمود الجندى».

«هوانم جاردن سيتي» من أرقى المسلسلات.. وسعدت بالعمل مع الفنانين العظام

وقدّم خالد زكى عدداً من الأعمال على مدار المواسم الرمضانية التى كانت علامة فارقة فى مشواره الفنى، حيث شارك فى مسلسل «هوانم جاردن سيتى»، الذى بُث أول أجزائه عام 1997، وضمّ فى بطولته حسين فهمى وصفية العمرى وعبلة كامل وهشام سليم، وجسّد دور الضابط «أحمد البحيرى»، الذى تورّط فى حب «شهرت هانم رستم»، التى جسّدت دورها الفنانة «صفية العمرى»، بطلة المسلسل.

تحدّث الفنان خالد زكى لـ«الوطن» عن بعض المواقف وكواليس العمل فى مسلسل «الشهد والدموع»، قائلاً: «فى البداية كنت هاعتذر عن تقديم المسلسل، لأننى لم أكن متفرّغاً لتصوير العمل، ولكن المخرج إسماعيل عبدالحافظ رفض».

وقال: «الجميع فى المسلسل كان يعمل بحب شديد ومجموعة الفنانين كانت أكثر من رائعة، وأعتز بهذا العمل كثيراً، لأنه من أقوى المسلسلات التى قُدّمت فى تاريخ الدراما الرمضانية فى مصر، وشاهدنا الجزء الثانى يتفوق على الجزء الأول، ومن الصعب أن يحدث هذا فى أى عمل درامى فى مصر، لأن المسلسل كان يناقش قضية مهمة جداً وهى قضية الميراث».

وأضاف: «رشّحنى للدور المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، والكاتب أسامة أنور عكاشة، وتشرفت كثيراً بالعمل معهما، والجميع فى المسلسل كانوا متعاونين للغاية، والكل بيعمل بحب شديد جداً، والنص كان مكتوب أكثر من رائع والإخراج أيضاً، والحمد لله كل شىء».

وروى خالد زكى بعض الذكريات المثيرة والمشاهد التى لا ينساها أثناء تصوير مسلسل «الشهد والدموع»، قائلاً: «توجد عشرات المشاهد المحبّبة إلى قلبى، وأبرزها مشهدى مع الفنانة عفاف شعيب، وكان المقرّر فى المشهد أن تصفعنى، ولكنها كانت تخجل كثيراً لأننا صديقان مقربان، فهى صفعتنى بالفعل، لأننى استفززتها لكى تخرج من ثوب الأصدقاء وتتقمص الشخصية أكثر». وعن الصعوبات التى كانت تواجهه فى مسلسل «الشهد والدموع»، قال: «دورى فى المسلسل كان يحتاج إلى تركيز عالٍ جداً، والتوفيق كان من عند الله، وأتذكر أنه كانت توجد مشاهد بينى وبين نسرين تحتاج إلى تركيز قوى للغاية، لأن المشاهد كانت جميعها صعبة، ولكن النص كان مكتوباً بحرفية شديدة، وهذا ما ساعدنا».

وعبّر عن رأيه فى أوجه الاختلاف بين التصوير فى الماضى والآن، بقوله: «لا أجد أى اختلاف بين التصوير فى الماضى والآن، والاختلاف الوحيد هو تطور التكنولوجيا، ففى الماضى كان التصوير بكاميرا واحدة، أما الآن فتوجد كاميرتان أو أكثر فى التصوير».

تتلمذت على يد الفنان يوسف شعبان الذى رحل بجسده وباقٍ بأعماله لأنه فنان عظيم لديه مرونة في أفكاره

وأوضح أنه تتلمذ على يد الفنان يوسف شعبان، وأنهما برعا فى تأدية دوريهما فى مسلسل «الشهد والدموع»، مؤكداً أن «شعبان» رحل بجسده وباقٍ بأعماله، لأنه فنان عظيم على المستوى الإنسانى والمهنى ولديه مرونة فى أفكاره، وكان طموحاً دائماً وساعده كثيراً، وكان يحرص على أن يوجّه إليه النصائح فى المسلسل.

وعن مسلسل «هوانم جاردن سيتى»، قال خالد زكى: «من أرقى المسلسلات التى شاركت بها، يوجد به كم هائل من الفنانين العظام، سواء حسين فهمى أو صفية العمرى أو ليلى فوزى، كل الفنانين المشاركين به قامات كبيرة فى مجال الفن، وسعدت كثيراً بالمشاركة والعمل معهم».

وواصل: «عدد قليل من المسلسلات التى تم تصويرها فى شهر رمضان، وجميع المخرجين كانوا حريصين على أن ينتهوا من التصوير قبل شهر رمضان، وكنت لا أجد صعوبة فى التصوير فى رمضان، لأن جميع الزملاء كانوا متعاونين للغاية، سواء أمام الكاميرا أو خلفها». وتابع: «كل من عملت معهم منذ بدايتى حتى الآن ووقفوا بجانبى واستفدت منهم، ومن أعطانى الفرصة لكى أدخل مجال الفن، أتمنى لهم كل الخير».