مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16.. شقيق أمير كرارة يضع خطة القبض عليه

تطورت أحداث الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي، لتشهد إخبار سامية حلويات «ميرنا جميل» للدكتور ياسين «أمير كرارة» بخبر قتل عمه الحاج عبد الحميد «سيد رجب» لوالده الحاج محمود الرفاعي «أحمد فؤاد سليم».

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16.. أحداث مثيرة

وتوالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 بمشهد علم داليا «دنيا المصري» بخبر حملها من فاروق «أحمد رزق»، وبالفعل أخبرته بالأمر وفرح للغاية بالخبر، لكنها طلبت منه أن لا يخبر أحدا.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16

وعلى الجانب الآخر، نجحت الشرطة فى الحصول على فيديو من الكاميرات الموجودة فى مدخل العمارة، والتي تم فيها محاولة قتل الحاج عبد الحميد، وتبين أن الدكتور ياسين هو الذي كان متواجدا فى المكان، وتورط فى جريمة قتل أخرى، وعلم شقيقه الضابط يحيي بالخبر، ليضع خطة القبض على شقيقه.