«حياة كريمة» تساهم في الإطعام بتكية خير حلوان «فيديو»

ذهب الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، إلى تكية الخير في حلوان، التي تعمل على مدار العام على فكرة الإطعام، وتكثف جهودها في رمضان، حيث تعمل في شهر رمضان المبارك بشكل يومي، ولكن باقي أيام العام تعمل بشكل متقطع.

يقوم أهل الخير بالصرف على هذا المكان، ويتم دعمها من وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي التبرعات والمساهمات، ومن خلالها تصنع وجبات الإطعام، بالإضافة إلى توصيل الوجبات إلى أي مكان، ويخرج في اليوم من 250 لـ300 وجبة.

ولفت أحد أصحاب التكية إلى أنها تأتي بعد شهر رمضان في حالة من الخمول، وتزدهر عند الـ10 الأوائل من ذي الحجة، والأمر كله يعتمد على المواسم، بالإضافة إلى أن المكان مؤجر، ولكن صاحب المكان ساهم به في عمل الخير.

وكرم الإعلامي أيمن مصطفى، مدير التكية بوسام «أبطال حياة كريمة»، وبمبلغ مادي بهدف توسيع العمل الخيري.