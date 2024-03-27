يتراجع موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بمقدار خمس دقائق عن اليوم الذي سبقه، إذ يحرص المسلمون على الإمساك في الوقت المحدد لبدء الصوم، خلال اليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريا ، فضلا عن أهمية أداء صلاة الفجر في وقتها للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة .

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:27 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:12 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و خمس دقائق.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الفجر: 4:27 صباحاً.

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:12 مساءً.

العشاء: 7:29 مساءً.

ويحرص الصائمون بمحافظة المنيا، على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم.