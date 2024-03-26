محافظ المنيا: إجراء 45 ألف تحليل بمعامل المستشفيات خلال شهر

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن جهود مديرية الصحة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات مستمرة، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

إجراء 45 ألف تحليل

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه خلال شهر تم إجراء 44 ألف 710 تحاليل متنوعة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، مشيرا إلى تنفيذ دورات تدريبية لعدد 135 متدربا من الأطباء و الصيادلة والكيميائيين وفنيين المعامل على الجودة و Biosafety للمعامل.

إصدار 1609 شهادات صحية

في نفس السياق، قالت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل أنه تم إجراء 275 تحليل عينة أغذية، وتحليل 1951 عينة مياه شرب و 34 عينة مياه صرف صحى و30 عينة مياه غسيل كلوى و 47 عينة فحص مياه مبيدات، وإصدار 1609 شهادات صحية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية.