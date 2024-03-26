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دراما المتحدة

لاعب أردني شهير يؤم المصلين في صلاة التراويح.. صوته يهز القلوب (فيديو)

كتب:

أنس سعد
08:50 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
موسى التعمري

موسى التعمري

لاعب برز اسمه في الدوري الفرنسي مع نادي مونبلييه، وقاد منتخب الأردن للصعود إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، وبمقطع فيديو صغير تصدر اسم اللاعب منصّات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور موسى التعمري يؤم المصلين في صلاة التراويح، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن اللاعب.

مقطع فيديو مدته دقيقتين وبضعة ثوانٍ، انتشر عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها اللاعب موسى التعمري، وهو يتلو آياتٍ من الذّكر الحكيم، في أثناء وقوفه ليؤم بالمصليين في صلاة التراويح، وأبدع بصوت عزب يهز القلوب، جعل كل من يسمعه يشيد به.

معلومات عن موسى التعمري

  1. ولد موسى التعمري يوم 10 يونيو1997 وعمره 26 عامًا.
  2. بدأ مسيرته الكروية كلاعبًا في فريق شباب الأردن.
  3. تم تصعيده إلى الفريق الأول بشباب الأردن عام 2016.
  4. فاز بلقب كأس الأردن مع فريق الجزيرة الأردني.
  5. يلعب حاليًا في نادي مونبلييه الفرنسي في مركز الجناح.
  6. أطلق عليه جمهوره لقب ميسي الأردن.
  7. قاد منتخب الأردن إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية.
  8. أول لاعب أردني يسجل في الدوري الفرنسي.

يذكر أنّ اللاعب موسى التعمري، منحه ملك الأردن عبدالله الثاني ميدالية اليوبيل الفضي، برفقة لاعبي المنتخب بعد حصولهم على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في دولة قطر وفاز بالبطولة صاحب الأرض.

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