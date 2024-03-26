من هو إمام صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي اليوم؟

يحرص المسلمون على تأدية صلاة التراويح والتهجد، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لذا فإنّ رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، تنشر بانتظام عبر منصة إكس «تويتر سابقا» جدول الأئمة في المسجدين.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم

وفي اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، يقدم «الوطن» في السطور التالية، من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم، بحسب ما نشرته رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

أعلنت رئاسة الحرمين، جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الثلاثاء ليلة الخامس عشر من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حيمد، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور صلاح البدير.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام

وبحسب جدول صلاة التراويح الذي شاركته رئاسة الحرمين عبر صفحتها الرسمية، فإنه يؤم صلاة التراويح في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ليلة الثلاثاء بالمسجد الحرام، في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، بينما التسليمات الثانية فضيلة الدكتور الوليد ين خالد الشمسان، وفي التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور بندر بليلة.

فضل صلاة التهجد في رمضان

ووفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية، فإن صلاة التهجد لا تقل أهمية عن صلاة التراويح، وفي السطور التالية، نذكر فضلها:

- تعد صلاة التهجد راحة نفسية للمسلم وتُساعد على التخلص من الهموم.

- من أفضل الصلوات التي يتقرب بها العبد من ربه.

- تُعد صلاة التهجد وقتًا مناسبًا للدعاء والتضرع إلى الله تعالى، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل.