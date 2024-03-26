موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السابع عشر لشهر رمضان بالقاهرة

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، مواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، ليوم الأربعاء 27 - 3 - 2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

موعد الإفطار والسحور يوم الأربعاء 17 رمضان

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عن عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الأربعاء 17 رمضان 2024، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم تتراوح من 13 ساعة و45 دقيقة وبين 13 ساعة و55 دقيقة حسب الإقامة في المحافظة.

موعد أذان المغرب والفجر وفقا لهيئة المساحة

ووفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين موعد أذان الفجر والمغرب، الأربعاء، اليوم السابع عشر من شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، كما يلي:

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:11 دقيقة مساء.

العشاء: 7:29 دقيقة مساء.

سحور: 2:02 دقيقة صباحا.

إمساك: 4:02 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:22 دقيقة صباحا.

الظهر: 12:00 مساء.

العصر: 3:30 مساء.

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:16 دقيقة مساء.

العشاء: 7:36 دقيقة مساء.

سحور: 2:06 دقيقة صباحا.

إمساك: 4:06 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:26 دقيقة صباحا.

الظهر: 12:05 مساء.

العصر: 3:36 مساء.

ثالثا: مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 6:02 دقيقة مساء.

العشاء: 7:16 دقيقة مساء.

سحور: 2:03 دقيقة صباحا.

إمساك: 4:03 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:23 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:54 ق مساء.

العصر: 3:21 مساء.